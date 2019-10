Ghelamco geeft Eurostadion niet op

Noem het een laatste strohalm. Al drie jaar is Ghelamco op zoek naar een bouwvergunning voor het Eurostadion. Normaal zou daar volgend jaar de openingswedstrijd van het EK voetbal 2020 gespeeld worden, maar die plannen zijn al lang van de baan. Toch zet Ghelamco door om het project te realiseren.

Het trekt naar de hoogst mogelijke administratieve rechtbank: de Raad van State. Het dient een cassatieberoep in dat moet onderzoeken of de uitspraak van de Raad voor Vergunningsbetwistingen volgens de regels gebeurd is. Ghelamco zag zijn vergunning telkens geweigerd worden omdat het project te groot zou zijn.

Bovendien komt Ghelamco vrijwel alleen te staan in het dossier. Het vorige Brusselse stadsbestuur was voorstander van de plannen, maar voor het nieuwe bestuur is het Eurostadion dood en begraven. De Stad Brussel wil liever het Koning Boudewijnstadion renoveren.