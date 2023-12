Glasvezelwerken van start gegaan in Grimbergen

Met een symbolische spadesteek wordt vandaag het officiële startschot gegeven van de glasvezelwerken in Grimbergen. Zo'n 6900 woningen in de gemeente zullen aangesloten worden op het netwerk, goed voor 100 kilometer aan glasvezel. De werken zullen meerdere jaren in beslag nemen, laat Grimbergen weten. Pas in 2025 komt deelgemeente Humbeek aan de beurt.