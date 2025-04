Wat te doen op Erfgoeddag? Molenaar worden en meezingen met Vanessa Chinitor

1. Word molenaar met minister van Vlaamse Rand en Erfgoed Ben Weyts

Een minister moet van vele markten thuis zijn. In de Oyenbrugmolen krijgt minister Weyts vandaag een stoomcursus tot molenaar. Aanleiding is de Vlaamse Molendag. De Oyenbrugmolen is gerestaureerd, maalvaardig en open voor het publiek.

Je kan de molen bezoeken van 10.00 uur tot 17.00 uur. Het adres is Oyenbrugstraat 140, 1850 Grimbergen.

2. Zing mee met Vanessa Chinitor

Euosong-liefhebbers, verenigt u! Hoewel het net buiten ons zendgebied valt, willen we je dit evenement niet onthouden. Café Bij Stinne in Meldert, vlakbij de kerk van Asse-ter-Heide, viert feest dit weekend. Als afsluiter heeft Stinne een topper in petto: niemand minder dan Vanessa Chinitor, begeleid door Dirk Bauters.

Het optreden begint om 15u. Je betaalt 10 euro. Het adres is Putstraat 116, 9310 Meldert.

3. Speldje mee in Liedekerke

Vanmiddag valt er heel wat te beleven in Liedekerke. Van een intitatie krolf tot Sgeit je rijk - Erfgoeddag, dat dit jaar in het teken van volksspelen staat, wordt stevig gevierd in Stad Berrevoesj.

Alle evenementen vinden plaats in en rond het Buurtcentrum op de Opperstraat en op de speelplaats van de lagere school Sint-Antonius. Vanaf 14.00 uur ben je er welkom.