Gordel klokt af op bijna 9.000 registraties en trekt volgend jaar ook naar Druivenstreek

De Gordel lokte dit jaar opnieuw tienduizenden mensen naar de Vlaamse Rand. Op de topdag gisteren wandelden en fietsten zo’n 8.700 geregistreerde deelnemers door de regio. Vele anderen kwamen gewoon genieten van optredens en kinderanimatie in Plantentuin Meise en op het Provinciedomein Huizingen. De eerste plannen voor de volgende editie in 2023 liggen intussen al op tafel.

“De Gordel is geen evenement zoals dertien in een dozijn,” steekt Vlaams minister voor de Vlaamse Rand Ben Weyts (N-VA) van wal. “De Gordel geeft ook een boodschap mee ter versterking van het Vlaamse en groene karakter van onze Vlaamse Rand.” De voorbije twee coronajaren werd de Gordel gespreid over een hele week. Gisteren kon het evenement nog eens als vanouds plaatsvinden op één dag.

Vanuit het Provinciedomein Huizingen en Plantentuin Meise vertrokken wandelingen, fietstochten en was er heel wat animatie. Nieuw dit jaar was het Gordelcrossparcours in het Provinciedomein. Liefhebbers konden er genieten van een demowedstrijd van voormalige kampioenen. Er waren ook initiaties voor jong en minder jong.

Voor het eerst was Plantentuin Meise één van de trefpunten. “Dat werd erg gesmaakt door het publiek,” aldus Jo Van Vaerenbergh, directeur van vzw ‘de Rand’. “De plantentuin leende zich er perfect toe om over een uitgestrekt domein het sportieve met het culturele te combineren. Misschien is dit wel voor herhaling vatbaar.”

Voor elke geregistreerde bezoeker van de Gordel van dit jaar plant vzw Buumplanters opnieuw een boom in de Vlaamse Rand. “De Gordelbomen symboliseren onze offensieve aanpak voor een groenere Vlaamse Rand,” aldus minister Weyts.

Intussen liggen er ook al plannen op tafel voor de volgende editie. “Volgend jaar zal de Druivenstreek de focus-’gemeente’ zijn, geeft Jo Van Vaerenbergh mee in primeur. “Zo kunnen we ook een stukje van het Zoniënwoud in the picture zetten.”