Gordel pakt uit met trailparcours in Druivenstreek

De Druivenstreek is de focusregio van de volgende editie van de Gordel. Die vindt plaats op 3 september 2023. Nieuw dit jaar is een indrukwekkend trailparcours voor avontuurlijke lopers, dwars door de Druivenstreek. In Overijse komt er een evenementenlocatie die dient als trekpleister, maar ook in Hoeilaart, Huldenberg, Bertem en Tervuren komen er sfeerpunten. “We gaan resoluut voor de oorspronkelijke boodschap van de Gordel, die het groene en Vlaamse karakter van de Rand in de kijker zet,” reageert Vlaams minister van de Vlaamse Rand Ben Weyts (N-VA). “Tegelijkertijd zorgen we elk jaar voor nieuwigheden.”

Traditiegetrouw is de Gordel niet zomaar een sportmanifestatie, maar een feest ter viering van het groene en Vlaamse karakter van de rand. Er zijn de bekende fiets- en wandeltochten, optredens en andere randanimatie en de jongste jaren ook tal van nieuwigheden. Naast de klassieke gordelroute van 100 kilometer, is er bijvoorbeeld ook een rit van 125 doorheen de streek. En vorig jaar genoten 9.000 fietsliefhebbers van het veldrijden.

Boom planten

Deelnemers helpen ook het groen in de Vlaamse Rand te versterken. Want wie zich registreert, plant mee een boom. “We hadden deze regeerperiode de ambitie om 100.000 bomen en struiken te planten in de Vlaamse Rand, maar wegens succes hebben we die ambitie intussen verdubbeld. Wie meedoet met de Gordel draagt zo ook dit jaar een steentje bij,” aldus minister Weyts.

Huizingen

“Het provinciedomein van Huizingen verwelkomt ook dit jaar vele Gordelaars,” zegt gedeputeerde Ann Schevenels (Open VLD). “Er zijn opnieuw drie podia, de Gordelcross en heel veel animatie. Nieuw voor Huizingen is dat de pelotons vanuit het domein zullen vertrekken.”

Trailparcours

Burgemeester van Overijse Inge Lenseclaes (N-VA): “Het is de eerste keer dat we met een streek focuslocatie zijn voor de Gordel, de Druivenstreek. Dat is niet de enige nieuwigheid, vanaf dit jaar kan je ook natuurlopen langs holle wegen, landbouwplateau’s, beken en bossen en langs onze serres die zo typisch zijn voor onze prachtige Druivenstreek. Dat trailparcours is er voor de avontuurlijke lopers.”