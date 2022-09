Gouverneur bezoekt Ternat als 65e en laatste gemeente van zijn ronde

“Mijn bedoeling was om te horen waar ik de lokale besturen in kan ondersteunen, maar ook om de troeven van elke gemeente en al het moois in onze provincie zelf te ontdekken”, vertelt Jan Spooren (N-VA). “Als nog altijd relatief nieuwe gouverneur vond ik het belangrijk om Vlaams-Brabant beter te leren kennen en persoonlijk kennis te maken met de colleges en administraties van al onze lokale besturen. Tijdens die bezoeken leerden zij mezelf en mijn dienstverlening kennen en vernam ik waar hun prioriteiten en uitdagingen lagen.” Op dat vlak leerde de gouverneur dat de gemeenten met een aantal gelijkaardige problemen kampen. “Zo is het overduidelijk dat de bestuurskracht van lokale besturen enorm onder druk staat door de opeenvolging van crisissen zoals de pandemie, de opvang van Oekraiense oorlogsvluchtelingen, de energiecrisis en de toenemende inflatie. Bovendien worden almaar meer opdrachten vanuit de hogere bestuursniveaus overgeheveld naar de gemeenten, die vaak niet over voldoende personeel en financiële middelen beschikken om deze allemaal gerealiseerd te krijgen, bovenop hun eigen lokale beleid”, aldus de gouverneur. “Zeker voor kleinere gemeenten is dat vaak een erg moeilijke zaak. Bovendien woedt er ook bij de lokale besturen een ‘war on talent’ om voldoende nieuwe personeelsleden aan te trekken.”