Graffitikunstwerk ter ere van George Floyd plots verdwenen

De graffitimuur ter ere van George Floyd aan de Piereman in Strombeek-Bever is al verdwenen. Een tweetal weken geleden werd het kunstwerk nog beklad. Het lijkt er op dat enkele graffiti-artiesten zelf het heft in handen hebben genomen want bij de gemeente valt men uit de lucht.

De Afro-Amerikaan George Floyd kwam op 25 mei in Minneapolis om het leven door extreem politiegeweld. Zijn dood zorgde voor het ontstaan van een hele beweging en protestmarsen vooral in de Verenigde Staten maar ook in Europa en bij ons.

Dat bracht een Brussels kunstenaarscollectief er begin juni toe om een hommage te maken waarmee ze elke vorm van racisme wensen te veroordelen. Het bevatte de intussen bekende pose van de agent, de woorden ‘I can’t breathe’ en een zelfportret van Floyd. De locatie aan de Piereman vlakbij het skatepark is de enige door de gemeente toegelaten graffitimuur in groot-Grimbergen.

Het werk werd twee weken geleden echter beklad met verwijzingen naar het strafblad van Floyd. Hij werd in het verleden veroordeeld voor gewapende overval en drugsbezit. In rode letters staat er ‘no hero’ (geen held), ‘robber’ (overvaller) en ‘drugdealer’ te lezen.

Het gemeentebestuur ging bekijken hoe het vandalisme kon aangepakt worden, maar intussen is er van het kunstwerk al geen sprake meer. Het is helemaal overspoten door andere grafitti. Burgemeester Chris Selleslagh (Open VLD) noch schepen van Cultuur Philip Roosen (N-VA) blijken op de hoogte of hebben opdracht gegeven om de graffiti in zijn geheel te verwijderen. “Dat is in se ook niet nodig omdat het om een ‘free graffiti wall’ gaat. Ook voor het werk ter ere van George Floyd was er overigens geen toestemming nodig”, aldus Roosen.