Grafsteen Hendrik Van der Noot hersteld

In Grimbergen is de grafsteen van Hendrik Van der Noot hersteld. Een tijd geleden viel de steen naar beneden en brak in stukken. “Het is belangrijk dat we deze voortrekker van de Brabantse Omwenteling die sterk met Strombeek-Bever verweven is, blijven eren,” verklaart schepen van Erfgoedbeleid Karlijne Van Bree (Vernieuwing).

Hendrik Van der Noot (1731-1827) was een voortrekker van de zogenaamde Brabantse Omwenteling, de opstand tegen de Oostenrijkse Keizer Jozef II (1741-1790). De Brabantse Omwenteling leidde in 1790 tot de oprichting van de Verenigde Nederlandse Staten, een gebied dat een sterke geografische overeenkomst had met het westelijke en centrale deel van het huidige België. De Oostenrijkse restauratie maakte snel een einde aan het avontuur, maar de opstand kreeg een plek in de geschiedenisboeken. Net zoals Hendrik Van der Noot.

Van der Noot leefde een tijd in Strombeek-Bever en overleed er ook. Zijn grafsteen staat tegen de hofmuur buiten de kerk. Een tijd geleden viel de steen van de muur en barstte in meerdere stukken. Er werd besloten de steen te herstellen. “Op die manier konden we de authenticiteit van de Latijnse opschriften bewaren,” aldus van Bree. De historische band tussen Strombeek-Bever en de figuur Van der Noot is reëel. Zo werd het parkje naast het dienstencentrum Ter Borre naar hem genoemd. Ook het kinderdagverblijf ‘Heintje’ iets verderop is naar Hendrik Van der Noot genoemd.