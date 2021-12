Gratis parkeren tijdens eindejaarsperiode in Halle: "Mooi signaal richting handelaars"

De stad Halle haalt heel wat uit de kast om kopers tijdens de eindejaarsperiode aan te trekken. Zo staan er 450 kerstbomen in de binnenstad, die versierd zal worden met kerstverlichting. Met de eindejaarsactie kan je tot 1.000 euro winnen en ook de Kerstman wordt verwacht in Halle. “We hopen met z’n allen dat het een knaller wordt ondanks de aanslepende coronatoestand. We willen de klanten in de beste omstandigheden ontvangen, wetende dat flaneren en slenteren er met corona minder zal inzitten dan andere jaren”, zeggen de Verenigde Handelaars van Halle.

De opvallendste actie is echter het gratis parkeren. De blauwe zone blijft dan wel van kracht en op de shop’n go-plaatsen mag je nog maar altijd een half uur parkeren, maar de handelaars zien de gratis parking als een mooi initiatief. “Het was een bewogen jaar voor ons allemaal en het parkeerbeleid heeft daar bovenop voor heel wat discussie gezorgd. Wij zijn het stadsbestuur dankbaar om dit signaal alvast te willen geven in de voor ons allemaal belangrijkste periode van het jaar”, aldus de Verenigde Handelaars.