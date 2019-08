Grimbergen is de eerste Vlaamse gemeente met een schuilhok voor zwerfkatten. De Vlaamse regering biedt elke gemeente die dat wil gratis zo’n hok aan om hun zwerfkattenbeleid te ondersteunen.

Grimbergen is eerste gemeente met schuilhok voor zwerfkatten

Steden en gemeenten zijn verantwoordelijk voor alle zwervende, verloren gelopen of achtergelaten dieren op hun grondgebied. In het kader van het zwerfkattenplan moeten ze dan ook beschutting voorzien voor zwerfkatten die na hun sterilisatie weer worden vrijgelaten. “Vlaanderen vraagt van de gemeenten inspanningen om een echt lokaal dierenwelzijnsbeleid te ontwikkelen, maar daar tegenover staat dat we hen ook concreet moeten ondersteunen,” aldus uittredend Vlaams minister van Dierenwelzijn Ben Weyts (N-VA).

Gratis

Een zwerfkattenschuilhok biedt plaats aan drie tot vier katten en kost iets meer dan 300 euro. De Vlaamse regering biedt elke stad en gemeente nu twee gratis schuilhokken aan. Meerdere hokken kunnen aan een voordelig tarief aangekocht worden. De hokken zijn duurzaam, geïsoleerd en gebruiksvriendelijk. Bij elk bord horen infoborden met onder meer de contactgegevens van het lokale aanspreekpunt voor zwerfkatten, informatie over de sterilisatieplicht en de vraag om de dieren met rust te laten.

Vanmorgen is het eerste schuilhok voor zwerfkatten geplaatst in Grimbergen. In ons nieuws zie je een uitgebreid verslag.