Grimbergen en parket blijven na succesvolle actie inzetten op controles zwaar vervoer

De verkeersactie rond zwaar vervoer in verschillende Grimbergse wijken krijgt een vervolg. Dat besluiten het parket Halle-Vilvoorde en de politiezone Grimbergen na de resultaten van de actie van de voorbije maanden. 70 chauffeurs kregen daarbij een boete of moeten zich binnenkort verantwoorden voor de politierechtbank van Vilvoorde.

Het is het parket Halle-Vilvoorde en de politie van Grimbergen menens in de strijd tegen het zwaar vervoer in Grimbergse wijken. De voorbije drie maanden controleerden ze onder meer op het naleven van de tonnagebeperking. 37 chauffeurs die de beperking niet respecteerden, moesten onmiddellijk hun rijbewijs voor acht dagen inleveren en moeten zich ook verantwoorden voor de politierechtbank. Daar riskeren ze geldboetes tot 4.000 euro en een rijverbod tot 5 jaar. Nog eens 33 chauffeurs moesten meteen een boete betalen, omdat ze onder meer hun gordel niet droegen of omdat hun lading niet goed vastgezet was.

Tijdens de actie werden in totaal 97 voertuigen gecontroleerd. Nog geen derde van hen was volledig in orde. Parket en politie spreken van een succes, waardoor er nog gelijkaardige acties zullen volgen.