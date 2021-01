Grimbergen houdt vast aan rode restafvalzakken

In Grimbergen blijven de rode vuilniszakken bestaan voor restafval. Inwoners moeten zich dus geen nieuwe zwarte zakken van Intradura aanschaffen. Dat laat de gemeente weten in een persbericht. Sommige inwoners zouden fout geïnformeerd zijn over de nieuwe regels. “Voor onze inwoners verandert er niks en blijven we in Grimbergen onze eigen rest-, gft-, en pmd-zakken verkopen,” aldus schepen van Leefmilieu Yves Verberck (Vernieuwing).

Rode zakken voor restafval en geen prijswijzigingen. Grimbergen is duidelijk in de communicatie. Wel zal het bestuur rekening houden met de nieuwe wetgeving en rode zakken laten produceren die bestaan uit recycleerbaar materiaal. In de loop van het jaar zou de rode tint van de zakken dus wat kunnen veranderen.

Volgens de gemeente kregen ook verscheidene inwoners geen nieuwe huisvuilkalender in de bus. Het is contractueel vastgelegd dat afvalintercommunale Intradura daar verantwoordelijk voor is. Er wordt nu met Intradura nagegaan wat er is fout gelopen. Grimbergenaren kunnen een reservekalender afhalen op het gemeentehuis of downloaden via de website van de gemeente.