Grimbergen houdt woning, sporthal en kerk vrij voor Oekraïense vluchtelingen

Grimbergen stelt drie locaties ter beschikking om vluchtelingen uit Oekraïne op te vangen. Het gaat om een doorgangswoning, de sporthal Borcht en de Allerheiligste Verlosserkerk in Borgt. “Inwoners die plek in huis hebben, kunnen zich eveneens aanmelden via de website van de gemeente”, zegt burgemeester Chris Selleslagh.

In Grimbergen hangen de vlaggen aan het gemeentehuis sinds dinsdag halfstok. Het gemeentebestuur wil op die manier de inval door het Russische leger sterk veroordelen en de Oekraïense bevolking steunen. “Het is bijzonder verontrustend, ook voor ons in het Westen. Bijna 80 jaar na de Tweede Wereldoorlog worden we opnieuw geconfronteerd met oorlog in Europa. Onze gedachten gaan uit naar alle mensen in Oekraïne en naar iedereen die er familie of vrienden heeft. Dit laat niemand koud”, zegt burgemeester Chris Selleslagh.

Het Nationaal Crisiscentrum inventariseert intussen waar er mogelijke opvangplaatsen zijn. Grimbergen stelt alvast drie locaties ter beschikking als crisishuisvestingsplaats. “Vanuit de gemeente gaat het om de doorgangswoning in de Leopold Luypaertstraat en de sporthal Borcht”, aldus Selleslagh. Het kerkbestuur stelt dan weer de Allerheiligster Verlosserkerk in Borgt ter beschikking. “We slaan de handen in mekaar om zoveel mogelijk mensen op te kunnen vangen en de Oekraïense vluchtelingen een veilige plek aan te bieden”, aldus pater Johan Goossens.

Grimbergenaren die eveneens vluchtelingen uit Oekraïne willen opvangen, kunnen dat net als bij heel wat andere gemeenten in onze regio doen door zich aan te melden via de website van de gemeente waarin ze wonen.