Grimbergen op zoek naar eigenaars Veldkantkapel

De gemeente Grimbergen is op zoek naar de eigenaars van de oude Veldkantkapel. “We willen deze kapel graag behoeden van verval. Maar de gemeente moet daarvoor in gesprek gaan met de voorlopig onvindbare eigenaars. Het kan zelfs dat die niet eens weten dat ze eigenaar zijn”, zegt schepen van Erfgoed Karlijne Van Bree (Vernieuwing).

De Veldkantkapel is de grootste kapel op Grimbergs grondgebied en werd ongeveer rond 1870 opgericht. De voorbije jaren raakte de kapel in verval. Grimbergen wil het gebouw nu in ere herstellen, maar heeft daarvoor de toelating van de eigenaar of eigenaars nodig. En net dat is een probleem. Recent onderzoek bracht aan het licht dat de kapel sinds 1947 in handen kwam van de consoorten Risack, maar hun nazaten blijken onvindbaar.

“Er zou een dokter geweest zijn met de naam ‘Risack’ in Grimbergen en we vonden een spoor richting Ukkel, naar de echtgenote van één van de nazaten. Maar voorlopig zitten we vast”, verduidelijkt schepen van Erfgoed Karlijn Van Bree (Vernieuwing). “Daarom hebben we een stamboomdeskundige aangesproken die ons verder zal helpen. We vragen de bevolking ook naar elke vorm van informatie die kan helpen bij het vinden van de huidige eigenaars.”