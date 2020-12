Grimbergs woonzorgcentrum beloont personeel: “Coronabonus dubbel en dik verdiend”

Het woonzorgcentrum Heilig Hart in Grimbergen beloont alle mederwerkers met een coronabonus. Wie er voltijds werkt krijgt een premie van 1.000 euro bruto, halftijdse werkkrachten 500 euro. “Al maanden bestrijdt het personeel het coronavirus. Die financiële beloning is dan ook dubbel en dik verdiend”, zegt voorzitter Marc Jaspers.

De Raad van Bestuur van het Heilig Hart in Grimbergen waardeert de inzet van het personeel enorm. Naast het zorgpersoneel krijgen ook klusjesmannen, poetshulpen en administratief medewerkers een premie. Het woonzorgcentrum trekt maar liefst 150.000 euro uit om z'n personeel te belonen. “We willen niet wachten tot de overheid, wat het ook is, een financiële beloning geeft”, zegt voorzitter Marc Jaspers. “Sinds maart zetten alle personeelsleden zich met hart en ziel in om het coronavirus te bestrijden. De bonus is een verrassing voor het personeel, want zij waren tot op vandaag niet op de hoogte."

Vanavond zie je een uitgebreid verslag in ons nieuws.