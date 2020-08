Vanaf morgen zijn er in het centrum van Grimbergen grote nutswerken gepland: de straatverlichting zal worden vernieuwd en het netwerk van 220 volt wordt omgezet naar een capaciteit tot 380/400 volt. “Deze werken zijn nodig om handelaars die veel elektriciteit nodig hebben door zware machines -denk maar aan een kippenkraam op de markt- te voorzien van een hoger voltage”, zegt burgemeester Chris Selleslagh (Open VLD). De werken verlopen in tien fases en duren tot eind februari.

Grootste nutswerken in jaren in centrum Grimbergen

“Dit zijn de grootste nutswerken in Grimbergen-centrum sinds vele jaren”, vertelt burgemeester Chris Selleslagh, die al twintig jaar de bevoegdheid van Openbare Werken heeft. “Hier is vier jaar voorbereiding aan vooraf gegaan. De werkzaamheden beginnen op maandag 31 augustus in de Hogesteenweg en aan het Kerkplein. Vanaf 14 september start dan de tweede fase in de Onze Lieve Vrouwstraat. En zo verschuift de werf om de paar weken naar een andere straat. Er zijn in het totaal tien werven die elkaar zullen volgen.”

De werken zijn nodig omdat handelaars in het centrum met 220 volt vaak een te laag voltage hebben. “Ze moeten dan improviseren en een lijn naar een cabine leggen om een hoger voltage te kunnen binnenhalen”, gaat de burgemeester verder. “Dat kost allemaal veel geld. Bovendien moeten we ook elke zondag voor de markt extra elektriciteitscabines voorzien om te vermijden dat de stroom uitvalt als alle kramen tegelijk stroom afnemen. De uitbreiding van het net naar 380/400 volt is dus nodig.

Loopbrug

Het gaat in totaal om meer dan 350 woningen en handelszaken die toegang zullen kunnen krijgen tot 400 volt indien inwoners dat wensen.” Tijdens de werken worden ook de voetpaden aangepakt. “En de bekabeling van de straatverlichting, die nu vaak aan de gevels is aangebracht, wordt ondergronds gebracht. Er komen ook palen voor de straatverlichting.” De burgemeester beseft wel dat de werken voor heel wat hinder zullen zorgen. “De aannemer beloofde dat de zaak wel steeds te voet bereikbaar zal zijn”, vertelt Selleslagh. “In het weekend zal dat ook per auto kunnen, omdat de omleiding dan telkens wordt weggehaald van vrijdagavond tot maandagochtend. Aan elke woning en zaak waar er gewerkt worden, zal er een loopbrug geplaatst worden.”