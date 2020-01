Grootste stijging startende ondernemers in Vlaams-Brabant

In 2019 is het aantal eenmanszaken en vennootschappen in Vlaanderen opnieuw gestegen. Meer nog: de grootste stijging gebeurde in Vlaams-Brabant. In onze provincie begonnen bijna 18 procent meer mensen een eigen zaak dan het jaar daarvoor, goed voor meer dan een derde van de stijging in heel Vlaanderen. Dat blijkt uit cijfers van ondernemersorganisatie Unizo.