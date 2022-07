Via een camerasysteem zullen negen parkings in de gaten worden gehouden en in realtime het aantal vrije plekken aangeven. Daardoor moet het verkeer dat in de binnenstad op zoek gaat naar een parkeerplekje dalen. Als ze de toelating krijgt van het Agentschap Wegen en Verkeer, wil de stad Halle via de schermen ook andere verkeersinformatie meedelen, zoals files of een ongeval. Halle investeert 325.000 euro in het digitale systeem.