Gsm'en achter het stuur? Onmiddellijk rijbewijs kwijt in Halle-Vilvoorde

Het parket van Halle-Vilvoorde zal de komende maanden bijzonder streng optreden tegen automobilisten die hun gsm gebruiken achter het stuur. Wie betrapt wordt, kan onmiddellijk zijn of haar rijbewijs verliezen. "Op deze manier willen we weggebruikers meer bewust maken van hun verkeersonveilig gedrag", zegt Carol Vercarre van het parket Halle-Vilvoorde.

Vanaf 1 mei tot en met 30 juni krijgen alle politiezones van het arrondissement Halle-Vilvoorde de toelating van de procureur des Konings om het rijbewijs onmiddellijk in te trekken voor een duur van acht dagen wanneer een bestuurder wordt betrapt op het gebruiken van een mobiele telefoon of ander elektronisch scherm achter het stuur. “De laatste jaren is het gebruik van mobiele telefoons tijdens het rijden aanzienlijk toegenomen”, zegt Carol Vercarre van het parket Halle-Vilvoorde. “Uit een Europese enquête is gebleken dat 1 op 4 Belgische bestuurders berichten leest of verstuurt tijdens het rijden en dat 1 op 6 nog steeds niet handenvrij belt achter het stuur. Meer nog, 1 op 10 bestuurders geeft aan op deze manier al eens een ongeval te hebben gehad of bijna te hebben gehad.”

Volgens verkeersinstituut Vias zijn een vijftigtal doden en 4.500 gewonden per jaar te wijten aan het gebruik van de gsm achter het stuur. De bestuurders van wie de rijbewijzen onmiddellijk worden ingetrokken, zullen zich in de maand september ook nog moeten verantwoorden voor de politierechtbanken van Vilvoorde en Halle. “Zij riskeren een geldboete van 240 tot 4.000 euro en een intrekking van het rijbewijs van 8 dagen tot 5 jaar”, aldus nog Vercarre. “Het parket Halle-Vilvoorde hoopt op deze manier de weggebruikers meer bewust te maken van de mogelijke gevolgen van hun verkeersonveilig gedrag.”