GTI Londerzeel niet in nieuwe scholengemeenschap, GITO wacht af

Maandagavond werd op de gemeenteraad van de stad Brussel de intentieverklaring goedgekeurd waarbij het Instituut Anneessens-Funck en het Hoofdstedelijk Atheneum Karel Buls een nieuwe scholengemeenschap zou vormen met vijf scholen in de Vlaamse Rand: het GITO in Overijse en Tervuren, het GISO in Machelen, het GTI in Londerzeel en het BUSO De Vest in Vilvoorde.

De gemeente Londerzeel bevestigt nu dat het GTI niet zal toetreden tot de nieuwe scholengemeenschap. "De huidige overeenkomst met de scholengemeenschap Noordwest-Brabant loopt op 31 augustus 2020 af. We ontvingen een uitnodiging voor een overleg omtrent een nieuwe gemeentelijke scholengemeenschap. We hebben geluisterd naar hun voorstel, maar beslist om de jarenlange, goede samenwerking met de huidige partners voort te zetten", zegt de gemeente Londerzeel.

Ook het GITO in Tervuren nuanceert het nieuws. "De inrichtende macht, het gemeentebestuur van Tervuren, heeft nog geen definitief standpunt ingenomen over de vernieuwing van de scholengemeenschappen. Het onderzoek tussen de verschillende opties wordt stilaan afgerond. Pas nadien wordt een beslissing genomen", meldt de school.

Foto: Scholen van Morgen