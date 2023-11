Gwendolyn Rutten en Irina De Knop trekken Open Vld-lijsten in Vlaams Brabant

Op het provinciaal bestuur van Open Vld Vlaams-Brabant werden de lijsttrekkers voor de parlementsverkiezingen van 2024 verkozen. Gwendolyn Rutten zal de lijst trekken voor het Vlaams parlement, Irina De Knop trekt de Kamerlijst.

Gwendolyn Rutten: “Ik ben blij voor de steun die de basis mij vandaag heeft gegeven. De komende weken bouwen wij verder aan een sterk liberaal team dat voluit gaat voor groei en welvaart in Vlaams-Brabant!”

Irina De Knop: “Ik ben dankbaar voor de kans die ik van onze leden krijg. Ik kijk ernaar uit om met hard werk en vol engagement onze liberale principes te verdedigen. Als partij staan wij achter iedereen die werkt, onderneemt en initiatief neemt in ons land. Zij kunnen op ons rekenen.”

Open Vld-voorzitter Tom Ongena: “Irina is een absolute sterkhouder in Vlaams-Brabant, die indrukwekkende resultaten neerzet als burgemeester van Lennik. Ze zetelde tussen 2009 en 2014 al in het Vlaams parlementslid, waar ze haar strepen verdiende door haar dossierkennis. Ze zal nu voor het eerst onze Kamerlijst trekken. Ik ben fier op ons team in Vlaams-Brabant en ben zeker dat ze met een sterke lijst naar de kiezer zullen trekken.”