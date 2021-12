Halattraction gaat voluit voor carnaval in 2022: “De groepen zijn er klaar voor”

Vorige week zat organisator Halattraction samen met de stad Halle om carnaval in 2022 te bespreken. “Zowel de stad, Halattraction als de carnavalsgroepen gaan ervan uit dat we volgend jaar carnaval zullen vieren”, bevestigt Jos Appelmans. “De groepen zijn er klaar voor. Hun praalwagens en kostuums waren al af toen twee jaar geleden het carnaval een eerste keer geannuleerd werd. Hier en daar zullen aanpassingen moeten gebeuren, maar ze moeten niet van nul af aan herbeginnen. Dat speelt in ons voordeel.”

Maar het is het coronavirus dat uiteindelijk zal beslissen of er eind maart drie dagen lang gefeest zal worden in Halle. Halattraction heeft er vertrouwen in. “We hebben de toestand niet zelf in de hand, maar we zien momenteel geen redenen om het af te gelasten. De groepen geloven er ook in. Ik heb hen de voorbije twee coronajaren naar elkaar zien toegroeien. Ze hebben elkaar doorheen een moeilijke periode geholpen”, aldus Appelmans.

Getuige daarvan: de carnavalsgroepen hebben beslist om het prijzengeld van de eerstvolgende carnaval evenredig te verdelen onder alle groepen. “Zo willen ze solidair zijn met de groepen die het financieel wat moeilijker hebben. Het voorstel komt van de groepen zelf. Ik vind dat geweldig als organisator", besluit Appelmans.