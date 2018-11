Halle-Gooik gaat Chinezen leren zaalvoetballen

Algemeen manager van Halle-Gooik Lieven Baert vertoefde de voorbije dagen op het jaarlijks congres van de Chinese Voetbalfederatie in Shanghai. “Ik heb de mogelijkheid gehad om voor 600 mensen te spreken. Het waren onvergetelijke dagen waar ik zelf heel wat nieuwe ervaringen heb opgedaan,” aldus Baert.



Lieven Baert kwam op vraag van Chris Van Puyvelde, die sinds enkele maanden als technisch directeur bij de Chinese voetbalbond. “China wil futsal als basis voor elke speler integreren in de clubs. De sport heeft veel toekomst hier, de federatie heeft het plaatje goed begrepen,” zegt Baert.



Op het congres sprak Baert onder meer over de sport in het algemeen, maar ook over jeugdfutsal, clubmanagement en hoe samen met zijn medewerkers Halle-Gooik op 10 jaar tijd van amateurclub omvormde naar Europese topclub. “Ik ben trots dat wij de knowhow mogen leveren voor het project. Shanghai wordt het eerste futsal center of excellence van China,” besluit Baert.

Foto's: Lieven Baert