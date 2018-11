Halle-Gooik verliest nipt van titelverdediger

In de eerste helft kreeg Halle-Gooik nauwelijks een poot aan de grond. De groene pletwals Inter Movistar zette de Pajotten al snel op een 0-2 achterstand en na de rust liepen de Madrilenen zelfs uit tot 0-3. Halle-Gooik weerde zich kranig maar had het moeilijk om openingen te vinden in de solide Spaanse organisatie. Toch kwam het via Pathias en Fernandao halverwege de tweede helft nog dicht bij een stunt. Twee minuten voor tijd scoorde Movistar weer maar de spanning bleef te snijden. In de slotminuut bracht Leo de Pajotten nog terug tot 3-4, de eindstand.

De eerste plaats in de groep, de enige die recht geeft op een plaats bij de final four, wordt nu moeilijk. FP Halle-Gooik moet wel nog één wedstrijd afwerken, zaterdag tegen het Sloveense Dobovec.