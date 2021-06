Halle heeft plan om leegstand winkelpanden aan te pakken

De leegstandsmanager van Halle heeft een plan klaar om de leegstand in de winkelstraten weg te werken. Eén van de speerpunten is de vrijstelling van de leegstandsbelasting.

Indien eigenaars van lege panden in Halle hun pand een jaar lang aan een goedkope huurprijs ter beschikking stellen van een starter, hoeven ze voortaan geen leegstandstaks te betalen. Daarbij legt de eigenaar het beheer van zijn pand in handen van de stad, die vervolgens op zoek gaat naar een tijdelijke invulling. Na een jaar bekijken huurder en verhuurder hoe het verder moet. De stad Halle is al begonnen met het aanleggen van een lijst van geïnteresseerde tijdelijke huurders.