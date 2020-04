Halle koopt 35.000 mondmaskers, andere gemeenten bekijken aankoop via intercommunale

De stad Halle gaat mondmaskers aankopen voor alle inwoners die ouder zijn dan 12 jaar. "Mondmaskers zullen een rol spelen bij de afbouw van de coronamaatregelen, maar de levertermijnen van de maskers is onzeker door de hoge vraag. Daarom gaat Halle zelf mondmaskers laten maken bij verschillende vrijwilligersorganisaties", aldus de stad Halle. Hoe die mondmaskers verdeeld zullen worden, wordt nog bekeken.

Heel wat andere gemeenten overwegen dan weer mondmaskers aan te kopen via intercommunale Haviland. Zoniet zullen ze zelf mondmaskers voorzien voor de bevolking. Het gaat om heel wat gemeenten in het Pajottenland. "Op vraag van de provinciegouverneur wordt gewacht tot er duidelijke instructies komen over een eventuele verplichting tot het dragen daarvan. Met de aangesloten gemeenten werd afgesproken dat Haviland een mogelijke samenaankoop onderzoekt", aldus de gemeente Dilbeek.

Provinciegouverneur Lodewijk De Witte roept intussen op om medische FFP-2 en chirurgische mondmaskers voor te behouden voor zorgpersoneel. Als er toch grote voorraden beschikbaar komen zijn ze bestemd voor bijvoorbeeld politiediensten. “Het kan in geen geval de bedoeling zijn om deze ter beschikking te stellen van inwoners, gelet op de schaarste die vandaag geldt in verband met deze maskers", aldus De Witte.

De gouverneur vindt het overigens wel nuttig dat gemeentebesturen nu al uitkijken of en hoe ze niet-chirurgische stoffenmaskers kan aankopen. "De kans is immers reëel dat het dragen of de aanbeveling tot het dragen van een mondmasker in het algemeen door de bevolking één van de maatregelen zal zijn bij de exit-strategie en dat de steden en gemeenten hierin een rol zullen spelen", aldus de provinciegouverneur.