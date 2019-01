Halle krijgt beschermde kapel cadeau

De gemeente heeft de schenking van de percelen aanvaard. De kapel van Hannecart dateert uit 1938 is vernoemd naar de toenmalige burgemeester van Halle, Hyacinthe Hannecart. Ze maakt deel uit van de historische bedevaartweg rond Halle en is één van de grotere kapellen in Halle.

De kapel is beschermd als bouwkundig erfgoed. Ze afbreken is dus geen optie voor de stad Halle. Wat de concrete invulling wordt van de kapel, weet de stad nog niet. Mogelijk wordt die geïntegreerd in de herinrichting van de toegang tot de Don Bosco-school.