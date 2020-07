Halle lanceert virtueel bezoek van toeristische trekpleisters

Visit Halle geeft iedereen de kans om er virtueel op uit te trekken en z’n toeristische trekpleisters te ontdekken. “Zo kan je dankzij de 360°-beelden ongestoord je tijd nemen om elk hoekje van de basiliek te ontdekken”, vertelt Carlijn Fronik van de toeristische dienst. “Ook de verborgen plekjes zijn niet vergeten. Kijk dwars door het plafond in de bol van de basiliek of ga ondergronds in de crypte. Dankzij de haarscherpe beelden kan je in detail de talloze kerkschatten bewonderen.” Via verschillende infopunten krijg je nog een extra woordje uitleg. Ook een brouwerijbezoek bij Boon kan voortaan helemaal virtueel. Je wandelt via 360°-beelden door de productiehal en het foedermagazijn. Je bezoek starten doe je via www.visithalle.be/hallevirtueel.