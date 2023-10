Halle-Vilvoorde heeft tweede grootste economie in Vlaanderen

Halle-Vilvoorde heeft de tweede grootste economie in Vlaanderen. Dat blijkt uit cijfers van de Nationale Bank. In 2021 was het Bruto Nationaal Product in onze regio 31 miljard euro. Alleen het arrondissement Antwerpen doet beter.

Elk jaar berekent de Nationale Bank het Bruto Binnenlands Product (BBP) van alle arrondissementen in ons land. Dat is de totale waarde van goederen en diensten die in een jaar worden geproduceerd in de regio. Daaruit blijkt dat Halle-Vilvoorde de tweede grootste economische regio in Vlaanderen is. Dat komt uiteraard de aanwezigheid van de luchthaven van Zaventem, die voor tienduizenden jobs zorgt. De economie van Halle-Vilvoorde nestelt zich tussen onbetwistbare nummer één Antwerpen (55 miljard) en de Gentse economie (30 miljard).

Tegenover 2012 is de economie in onze regio met bijna een kwart gestegen. Dat is opvallend minder dan andere arrondissementen, al is het moeilijk om nog veel te groeien als je economie al groot is. De snelst groeiende economische regio in Vlaanderen is Mechelen, vooral door de informatica- en farmaindustrie. In 2012 bedroeg het BBP er 12 miljard euro, in 2021 was dat 17 miljard euro.