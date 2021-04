Halle-Vilvoorde rondt kaap van 100.000 prikken

112.551. Dat is het totale aantal vaccins dat volgens de Vaccinatieteller in Halle-Vilvoorde is gezet. Vooral de laatste weken komt de vaccinatiecampagne net als in de rest van het land ook in onze regio in een stroomversnelling. Momenteel worden de 65-plussers gevaccineerd en gaan de eerste uitnodigingen voor de risicogroepen de deur uit. Het doel is om deze tegen eind mei te vaccineren.

16,6% van de volwassen bevolking in onze regio kreeg al minstens één prikje. De hoogste vaccinatiegraad vinden we in het Pajottenland. In Lennik en Gooik bedraagt die iets boven de 20%. 1 op de 5 volwassen inwoners kreeg er al een eerste prik. Daarna volgen Beersel (19,2%), Herne (19,1%), Linkebeek (19,1%), Pepingen (18,8%) en Roosdaal (18,7%). Helemaal onderaan vinden we Bever (13,3%), Asse (13,5%) en Vilvoorde (13,6%).