Halle-Vilvoorde telt 500 winkels minder dan tien jaar geleden

In zowat elke gemeente is het aantal winkels gedaald. In enkele kleinere gemeenten daalt het aantal winkels met ongeveer de helft. De grotere winkelgebieden zoals Asse, Vilvoorde en Halle moeten het met een kwart minder winkels doen. Enkel Zaventem gaat tegen die algemene trend in. Daar zijn het aantal winkels met zo’n 10% gestegen. Ook in Bever stijgt het aantal winkels, al is dat cijfer verwaarloosbaar. Opvallend is wel dat de winkeloppervlakte de voorbije tien jaar is toegenomen, voornamelijk door de groei van ketenwinkels. Een kwart van de winkels in onze regio maakt deel uit van een winkelketen.

Het zijn vooral de kleinhandel, horeca en krantenwinkels die klappen krijgen. Dat bevestigen ook cijfers van het Neutraal Syndicaat voor Zelfstandigen (NSZ). Dat berekende dat er elke week drie krantenwinkels in België. “Er zijn verschillende oorzaken. Er is de digitalisering van de media, de opkomst van online gokspelen en maatregelen die roken ontraden,” aldus Christine Mattheeuws van NSZ in Het Laatste Nieuws. “Toch is de krantenwinkel niet ten dode opgeschreven. Het zijn bijvoorbeeld ideale afhaalpunten voor e-commerce, pakjesdiensten of bijvoorbeeld droogkuis. Voorwaarde is dan wel dat ze daarvoor vergoed worden.”

De horeca is volgens het NSZ dan weer een arbeidsintensieve sector die het al jaren moeilijk heeft omdat het gebukt gaat onder hoge loonkosten. De kleinhandel kan dan weer niet op tegen web- en ketenwinkels. “Kleinhandel wordt amper ondersteund, zowel lokaal als regionaal. De drie regio’s pakken liever uit met megalomane shoppingprojecten, terwijl de lokale besturen baanwinkels aan de rand van de stad of gemeente alle kansen geven,” besluit Mattheeuws van NSZ.