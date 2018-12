Halle zet licht op groen voor moskee in voormalige opslagplaats

De vzw Arraham mag de Halse moskee, die nu gevestigd is aan de Nijvelsesteenweg, onderbrengen in een loods aan de overkant van het kruispunt met de N203a. Tegen de plannen werden tal van bezwaren ingediend omwille van verkeersoverlast en brandveiligheid. De stad Halle bestudeerde de bezwaarschriften en keurde de omgevingsvergunning vandaag goed onder voorwaarden.

Zo moet de moskee omwille van de veiligheid extra uitgangen en evacuatietrappen voorzien. Voor deze aanpassingen zal de vzw een bijkomende vergunning moeten aanvragen. Zolang deze veiligheidsmaatregelen er niet zijn, kan de loods ook niet gebruikt worden als gebedshuis.

Al sinds de jaren ’70 beschikt de moslimgemeenschap in Halle over een eigen gebedshuis. De eerste moskee was gehuisvest in de Volpestraat, sinds de jaren ’90 verzamelen de moslims in een gebedshuis aan de Nijvelsesteenweg. De plannen om deze moskee te verbouwen en uit te breiden werden in het verleden telkens afgewezen omwille van een gebrek aan parkeerplaatsen.