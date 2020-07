Halle zwicht niet voor vandalisme en plaatst beeld Leopold II terug

In Halle plaatsten stadsarbeiders vandaag het borstbeeld van koning Leopold II opnieuw op z’n sokkel in het Albertpark. Een paar weken geleden werd het beeld van z’n sokkel getrokken, nadat het daarvoor al besmeurd werd met rode verf. Halle plaatste nu ook een bordje met een niet mis te verstane boodschap naast het standbeeld.

“Halle zwicht niet voor vandalisme”. Dat staat in grote letters te lezen op een bord naast het standbeeld van koning Leopold II. Het beeld kreeg het de voorbije weken zwaar te verduren. In de nasleep van de gewelddadige dood van de Amerikaan George Floyd laaide ook in ons land het racismedebat én de disucssie over de daden van koning Leopold II weer op. Ook al werd het beeld daardoor besmeurd en van z’n sokkel getrokken, de stad plaatste het nu terug. Maar wat er in de toekomst met het beeld zal gebeuren, is nog niet duidelijk. De stad Halle wil een debat aangaan alvorens een beslissing te nemen.