Hallenaar Kris maakt soundtrack voor film 'Zillion'

Black Magic knalt door de boxen van Kris Vanderheyden in zijn studio in het Waalse Walhain. Het is één van de drie nummers van Insider, de artiestennaam van de Hallenaar, dat te horen is in de film Zillion. Het is misschien wel dé grote oorwurm in de nieuwe blockbuster van de Vlaamse cinema. “Ze wouden een paar nummers van mij gebruiken in de soundtrack. Toen regisseur Robin Pront mij de scène uitlegde, vroeg ik hem om de beelden te sturen”, legt Kris uit. “Ik dacht dat ik een betere job kon doen toen ik de beelden zag. Ik ben dan van nul af aan herbegonnen.”

De remake valt bij Robin Pront zo in de smaak dat hij het nummer voor meerdere scènes in de film gebruikt. Wie al van het eerste uur fan was, is pornokoning Dennis Black Magic, die een belangrijke rol speelt in het verhaal van Zillion. Hij beschouwde het als z'n lijflied. “Het is louter toeval dat het nummer Black Magic noemt. Of hij het nu gelooft of niet, het is niet geïnspireerd op hem”, aldus Vanderheyden.

Dat de makers van Zillion bij Kris Vanderheyden uitkomen voor hun soundtrack, hoeft niet te verbazen. Hij is één van de technopioniers is in ons land en draaide ook zelf in de beruchte Antwerpse discotheek. Voor hem is Zillion Vlaams patrimonium. En dat door één man: 'de kleine van Meise' Frank Verstraeten.

“Er gebeurden zaken die nergens anders in Europa gebeurden en daarom kwamen de mensen naar de Zillion”, klinkt het bij Kris. “Een aquarium, vuurwerk, confetti of een miljoen Belgische frank die door de ventilator wordt gesmeten. Als Frank niet tegengehouden werd, kon hij iemand worden zoals Elon Musk. Misschien had Frank dan nu wel raketten afgeschoten. Misschien is hij er wel mee bezig, want met Frank weet je nooit.“