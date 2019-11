Hallenaren zien circulatieplan tijdens werken niet zitten

De inwoners vrezen nog meer opstoppingen. "Ik vrees dat het een ramp gaat worden. Ik weet niet hoe wij nog in Halle gaan geraken. Mijn man is invalide. Die kan geen tram op, die kan geen bus op. Wat moet hij doen?" vraagt een Hallenaar zich af. Nog een andere is evenmin positief. "We gaan alleen nog maar meer toertjes moeten rijden. Het is schandalig. Ze vragen om niet te veel te vervuilen, maar ze laten je wel extra kilometers rijden."

De extra rijbaan die Halle tijdelijk aanlegt op de August Demaeghtlaan, zal weinig helpen volgens de Hallenaren. Sommigen denken dat het nog extra verkeer zal aantrekken in een stad die nu al kreunt onder het verkeer. "Ik denk niet dat het een goed idee is. Vooral voor de voetgangers en fietsers vind ik het niet kunnen. Auto's denken dat ze nu nog meer plaats gaan hebben. Een extra rijkvak brengt mogelijk extra file met zich mee", horen we.

Andere Hallenaren reageren eerder berustend. "Het verkeer zal nog meer opstoppen. Maar als het moet gebeuren zodat nadien het verkeer in Halle vlotter zal verlopen, denk ik dat we er door moeten."