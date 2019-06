Halse Basiliekstraat ontruimd voor brand tijdens braderie

In Halle is de Basiliekstraat vanmiddag ontruimd door een brand in een woning in de Basiliekstraat. In die winkelstraat vond net de braderie plaats.

De manschappen van de Brandweerzone Vlaams-Brabant West waren massaal aanwezig snel na de melding van een brand in een huis in de Basiliekstraat. Omdat er moment een braderie aan de gang is, was er behoorlijk wat volk in de winkelstraat. “Daarom zijn er nog meer hulpverleners dan voorzien aanwezig. Er is echter geen reden tot ongerustheid. Het incident is onder controle en er is niemand meer in gevaar”, klinkt het bij de brandweer. Twee bewoners en hun huisdier werden door de brandweer uit hun woning gehaald. Eén van de bewoners werd voor controle naar het ziekenhuis gebracht.

Foto: FB Verenigde Handelaars Halle