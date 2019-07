Halse carnavalgroep Fontonellekes houdt ermee op

“In 2012 kwamen we voor de eerste keer buiten met een ‘charke’ van de Fontonellekes, een groep uit vrienden en met dezelfde passie voor carnaval”, klinkt het op de Facebook-pagina van de carnavalgroep. “De laatste jaren is het voor ons moeilijker geworden om evenementen te vinden of te organiseren om voldoende centjes bij elkaar te rapen.” Gezien de groep een klein aantal leden telt, is de inzet die van hen gevraagd wordt te groot geworden. En dus houden de Fontonellekes op te bestaan. De leden van de groep zullen een andere carnavalgroep vervoegen. In juni lieten ook de leden van De Maskottes weten dat ze ermee ophielden.