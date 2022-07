Halse Misiabrug open voor verkeer: "Brug zal centrum leefbaarder maken"

Vandaag gaat in Halle de langverwachte Zuidbrug open, die officieel de Misiabrug zal heten. Van aan het Bevrijdingsplein kan je dan via de brug richting de stationsbuurt rijden. "De brug moet het verkeer vlotter rondom het stadscentrum laten doorstromen. Daardoor wordt het centrum leefbaarder", klinkt het in de Zennestad.

Meer dan twee jaar geleden werd beginnen met de aanleg van de Misiabrug. Het bouwwerk van De Vlaamse Waterweg kost 15 miljoen euro en moet zorgen voor een vlotte verbinding tussen het Bevrijdingsplein, de stationsbuurt en de Sint-Rochuswijk. De officiële naam van de brug, de Misiabrug, verwijst naar pianiste Misia Godebska, kleindochter van de bekende Halse cellist François Servais.

“De Misiabrug sluit aan op de nieuwe Zennebrug”, zegt schepen van Mobiliteit Bram Vandenbroecke (Groen). “Dankzij een reeks ondersteunende verkeersmaatregelen zullen alle weggebruikers deze belangrijke verkeersas optimaal kunnen benutten, terwijl het stadscentrum zo veel mogelijk ontlast wordt van doorgaand verkeer. Zo zorgen we voor een bereikbare stad, en tegelijkertijd ook voor een leefbare stad."

De nieuwe Misiabrug is een alternatief voor de Bospoortbrug. Die wordt afgesloten omdat ze in slechte staat is. “Met de Misiabrug realiseren we een definitieve en duurzame verbinding tussen de Sint-Rochuswijk en het centrum van onze stad”, vult burgemeester Marc Snoeck (Vooruit) aan. “Naast gemotoriseerd verkeer hebben ook fietsers en voetgangers toegang tot de brug. Langs beide zijden is er een veilig afgescheiden gemengd fiets- en voetpad.”