Hanenbos, het Centrum voor Jeugd, Natuur & Avontuur in Dworp telt in de kerstvakantie het speelbos open voor kinderen.

Het grote speelbos rondom Hanenbos en het laag touwenparcours werden in de zomer nog vernieuwd. Het is de tweede keer dit jaar dat Hanenbos tijdens de schoolvakantie het speelbos openstelt. Om de veiligheid op vlak van corona te garanderen moet je wel op een later tijdstip terugkeren als je merkt dat de parking aan Hanenbos volzet is. Aan het laag touwenparcours is het dragen van een mondmasker voor ouders verplicht. Er mogen niet meer dan vier begeleidende volwassenen mee komen.

Foto: Hanenbos