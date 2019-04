Hans Bonte gaat cumulverbod sp.a negeren

Burgemeester van Vilvoorde Hans Bonte gaat het cumulverbod van sp.a negeren als hij op 26 mei herverkozen wordt in de Kamer van Volksvertegenwoordigers. Hij gaat daarmee tegen de statuten van zijn partij in.

Hans Bonte staat op de 14de plaats op de sp.a-lijst voor de Kamer. De kans dat hij verkozen wordt is dus klein. Maar als de Vilvoordse burgemeester toch een zitje in het federale parlement krijgt, gaat hij dat mandaat toch opnemen. Dat zegt Bonte in Het Nieuwsblad. Hij lapt daarmee de afspraken van sp.a aan zijn laars.

In juni 2016 keurde de socialisten een cumulverbod goed waardoor verkozenen maar één politiek mandaat mogen uitoefenen. Een regel waar Hans Bonte van meet af aan problemen mee heeft. Hij vroeg zijn partij al meermaals het cumulverbod overboord te gooien en vindt het "strategisch slechte beslissing."

Bonte wil wel de toestemming vragen aan sp.a om te cumuleren, desnoods via een congres. Maar de burgemeester van Vilvoorde denkt dat de partij niet blind zal zijn voor de wil van de kiezer.