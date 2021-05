Havicrem zag aantal crematies met 20% toenemen

Vorig jaar werden in Vlaanderen iets meer dan 52.000 crematies uitgevoerd. In Zemst ging het 5.106 crematies. Een stijging van 21% tegenover 2019. Dat jaar werden er 4.216 crematies uitgevoerd. “De grote toename in het aantal crematies ongetwijfeld in grote mate te wijten aan de oversterfte vorig jaar omwille van de COVID-19-pandemie”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Katrien Schryvers. Toch bewijzen de cijfers ook dat steeds meer mensen kiezen voor een crematie. Een tendens die al enkele jaren zichtbaar is. In 2010 werd in iets meer dan de helft van de overlijdens gekozen voor crematie. Vandaag is dat bijna in drie op de vier gevallen.