Heel wat schoolpoorten blijven dicht vandaag

Heel wat lagere scholen houden de deuren dicht vandaag. In zeker 20 scholen in Halle-Vilvoorde is er geen les en geen opvang voorzien vandaag. Ongeveer 1 op de 4 scholen doet mee aan de staking, maar in vele gevallen wordt wel opvang voorzien door de leerkrachten, directie of gemeente.

De onderwijsvakbonden riepen eind vorige maand op om vandaag te staken. Ze protesteren daarmee tegen de stijgende werkdruk, het groeiende tekort aan leerkrachten en het gebrek aan ondersteuning om de impact van het M-decreet op te vangen. Dat decreet bepaalt hoe scholen moeten omgaan met leerlingen met een beperking.

De stakingsbereidheid is volgens de vakbonden groot, vooral bij de basisscholen. In onze regio blijft ongeveer 1 op de 4 scholen volledig dicht. Dat wil zeggen dat er ook geen opvang wordt voorzien. Dat is onder meer het geval in Affligem, Schepdaal, Halle, Pepingen, Hoeilaart en Kapelle-op-den-Bos. In zowat de helft van de scholen worden acties gehouden, maar is wel opvang geregeld of gaan de lessen gewoon door.