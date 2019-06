Hele maand juni extra alcoholcontroles

Volgens provinciegouverneur Lodeiwjk De Witte is rijden onder invloed van alcohol spijtig genoeg nog altijd één van de belangrijkste oorzaken van verkeesongevallen. In ongeveer 1 op de 10 ongevallen met lichamelijk letsel in Vlaams-Brabant was de chauffeur onder invloed van alcohol.

Positief is dat het aantal verkeersongevallen met lichamelijk letsel in onze provincie sinds 2013 stelselmatig daalt. En in 2014 waren er nog 64 verkeersdoden, vorig jaar was dat aantal gedaald tot 34. Maar sinds 2018 is er weer een stijging van het aantal ongevallen met lichamelijk letsel, al valt op dat er steeds minder zwaargewonden te noteren vallen.

We zijn gewaarschuwd: nog de hele maand is de kans groot dat we als chauffeur extra zullen worden gecontroleerd op alcohol. Provinciegouverneur Lodewijk De Witte raadt alvast aan om helemaal geen alchol te gebruiken als je moet rijden.