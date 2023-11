Herdenkingsceremonies voor Wapenstilstand

Het is vandaag Wapenstilstand, de herdenkingsdag van het eind van de Eerste Wereldoorlog in 1918. In het hele land worden op tal van plaatsen herdenkingsceremonies georganiseerd om de slachtoffers van de eerste, en later ook tweede wereldoorlog te herdenken. Ook in onze regio zijn er optochten en plechtigheden.

In onze reeks In Bange Tijden zie je hoe ook onze regio getroffen werd in de Eerste Wereldoorlog. Getuige daarvan anno 2023 zijn de vele herdenkingsmonumenten. Daar wordt vandaag hulde gebracht aan alle slachtoffers. Deze voormiddag zijn er onder andere plechtigheden aan monumenten in Gooik, Vilvoorde, Londerzeel en Grimbergen.

Ook in Merchtem zijn een paar optochten en stille monumenten. Zo organiseert de Vriendenkring Oud-soldaten Peizegem een optocht naar het Vredesmonument in de Stille Weide. Eerst komende oud-soldaten en hun sympathisanten bijeen in zaal Libanon om er traditiegetrouw ‘saucissen’ te eten. Daarna volgt de optocht in het gezelschap van ruiters, muzikanten en schoolkinderen. Aan het Vredesmonument worden de namen van de Peizegemse slachtoffers van de oorlog afgeroepen en worden er bloemen neergelegd. Beelden daarvan zie je op onze sociale media.