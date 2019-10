Herinrichting A8 en A12 opgenomen in regeerakkoord

De Vlaamse regering wil werk maken van de herinrichting van de A8 in Halle. Dat blijkt uit het Vlaamse regeerakkoord. De werken staan in het akkoord als één van de grote investeringsprojecten, samen met de heraanleg van de A12 in Londerzeel.

Vlaanderen en Halle discussieerden jarenlang over de herinrichting van de A8. Halle wou die grotendeels overkappen, maar dat vond de Vlaamse overheid te duur. In juli raakten Vlaanderen en de Zennestad het dan toch eens. Zo wordt een deel van de A8 ondertunneld en komt er een voetgangersbrug.

Vlaanderen zou zo'n 160 miljoen euro voorzien voor de A8. Nog eens 60 miljoen voorziet Vlaanderen voor de A12 in Londerzeel. Ook die werken staan expliciet vermeld in het regeerakkoord. Ter hoogte van Londerzeel worden de verkeerslichten weggewerkt door de A12 in te graven en het aanleggen van op- en afritten.

De A12 moet zo een volwaardige autosnelweg worden. In Londerzeel komt ook een fiets- en wandelbrug, fietserstunnel en wordt werk gemaakt van een fietssnelweg. De werken daarvoor moeten in 2021 starten. Een jaar later starten de werken aan de A12 verderop in Aartselaar. Die kosten de Vlaamse overheid nog eens 30 miljoen euro.

Ook in de nieuwe Vlaamse regering zal De Werkvennootschap de herinrichting van de Ring rond Brussel coördineren. De werken daarvan zullen in de komende legislatuur starten. Die werken kosten Vlaanderen zo'n 2 miljard euro.