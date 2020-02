Herinrichting Grimbergs kruispunt op lange baan geschoven

De herinrichting van het onoverzichtelijke kruispunt van de Onze-Lieve-Vrouwstraat, Wolvertemsesteenweg en de Rijkenhoekstraat in Grimbergen gaat voor minstens een jaar de koelkast in. Grimbergen wil eerst zijn mobiliteitsplan rond hebben voor er grote ingrepen kunnen doorgevoerd worden. Ten vroegste in 2021 wordt de plek vernieuwd.

Grimbergen wil samen met het Agentschap Wegen en Verkeer het kruispunt aanpassen omdat er geregeld problemen zijn met afdraaiende bussen of vrachtwagens. Hét heikele punt is dat de draaicirkel op het kruispunt te groot is. Om de bocht te kunnen nemen moeten vrachtwagens en tractoren soms heel het tegenliggend rijvak inpalmen. “Voor we de ingrepen gaan doen gaan we een en ander eerst nog eens bekijken in de context van ons nieuw mobiliteitsplan 2020. Anders riskeren we dat we alles moeten herdoen. We hebben dit ook zo met Agentschap Wegen en Verkeer afgesproken”, zegt schepen van Mobiliteit Philip Roosen (N-VA).

Als er zich tijdens het afdraaien ook nog fietsers en voetgangers op het kruispunt bevinden, wordt het helemaal erg: zij hebben geen plaats. Hoe de inrichting er precies zal gaan uitzien is nog niet duidelijk. Voor de werken werd eerder wel al het voormalig jeugdhuis Mamoet en twee aangrenzende woningen afgebroken. In afwachting van het mobiliteitsplan - dat pas eind dit jaar zal gefinaliseerd worden - wordt de hoek van het kruispunt waar zich het voormalig jeugdhuis bevond wel al ingericht.

“Het wordt vooral proper en veilig gemaakt. We gaan er een rustig zithoekje creëren. Ook het standbeeld van dokter Hemerijckx dat we door de rioleringswerken verderop aan de Wolvertemsesteenweg moeten weghalen, zullen we tijdelijk naar die locatie verhuizen", aldus Roosen.