Herne geeft negatief advies voor bouw windturbines

De gemeente Herne geeft een negatief advies voor de bouw van vier windturbines net over de grens, in Edingen en Opzullik. “Mits betere inplanting en vooral meer inspraak van betrokkenen, kunnen gesprekken over inplanting van windmolens in onze regio wel gevoerd worden”, besluit burgemeester Kris Poelaert (CD&V).

Energieproducent Eoly wil al enkele jaren windturbines bouwen langs de autosnelweg A8 richting Doornik. Maar tegen die plannen was er in het verleden al verzet van inwoners uit Herne en Bever. Vorige maand liep er een onderzoek naar de inplanting van drie windturbines in Opzullik en één in Edingen. De windturbines komen vlakbij de grens met Herne. De Pajotse gemeente geeft nu een negatief voor de bouw van de turbines.

“Het advies moet vooral een oproep zijn om meer overleg te plegen en burgers meer inspraak te geven”, zegt burgemeester Kris Poelaert (CD&V). “We zijn niet tegen windenergie. Herne maakt deel uit van het project ‘Opgewekt Pajottenland’ dat in kaart moet brengen waar welke hernieuwbare energie in onze regio mogelijk is. Dat is broodnodig willen we bijdragen om de komende generaties van Hernenaren een gemeente aanbieden waar het even goed leven is als dat het geval is voor ons vandaag.”

Maar volgens Herne ontbreekt het de huidige plannen aan draagvlak bij de inwoners. “We staan open voor gesprekken over windturbines. Het is onze verantwoordelijkheid als gemeente om een steentje bij te dragen aan het milderen van de klimaatopwarming. Neen daarop zeggen is een recht, ja zeggen een plicht”, besluit Poelaert.