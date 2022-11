In feestzaal Castel in Herne vond gisteren een concert ter ere van de overleden zanger Paul Severs plaats. Het was een jaarlijkse gewoonte voor Severs om in de maand november te gast te zijn in Castel voor een zogenaamde 'Ambilunch'. Niemand minder dan de muzikanten van de overleden zanger deden dat nu over en zongen er meer dan 30 van zijn hits.

Paul Severs was een graag geziene artiest in Herne en omstreken, dat was in feestzaal Castel nog maar eens duidelijk. De muzikanten van Sanseveria lieten zich vergezellen door andere oud-muzikanten van Severs. Zelfs Paulette, de vrouw van Paul Severs, tekende present. Er werd gezongen en gedanst. Extra bijzonder voor de aanwezigen was dat het één van de laatste activiteiten in feestzaal Castel was. Begin 2023 gaat de feestzaal dicht.

Een sfeerverslag van het concert zie je in ons nieuws.