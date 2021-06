Hevig onweer zorgt voor overlast in onze regio

Het voorspelde onweer is een feit en dat hebben we ook in onze regio gevoeld. Straten staan onder water, de bliksem sloeg in en zelfs het treinverkeer is onderbroken.

In Liedekerke sloeg de bliksem in op een woning, terwijl in Schepdaal verschillende straten onder water kwamen te staan. Ook het vaccinatiecentrum in de Stationsstraat in Dilbeek kende wateroverlast. In Alsemberg staan ook straten blank en het centrum van Sint-Genesius-Rode is ook vol water gelopen. Tussen Halle en 's Gravenbrakel was het treinverkeer onderbroken.

Het was aangekondigd met Code Oranje: vanmiddag was er flink wat kans op hevig en zelfs potentieel gevaarlijk onweer. Ook vanavond kan het nog onweren.

Op de foto zie je links een ondergelopen straat in Dilbeek, rechts het vaccinatiecentrum in Dilbeek. (foto: Facebook)