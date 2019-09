Hiit for Fit: thuis aan je conditie werken met originele work-outs

In het boek Hiit for Fit, waarbij HITT staat voor High Intensity Interval Training, staan tien work-outs die je makkelijk thuis kan doen. Thuis twintig minuten tijd maken, is voor veel mensen makkelijker dan drie keer per week naar de gym te gaan. Maar Hiit for Fit gaat verder, legt Annelies De Groef uit: “een nadeel dat ik in work-outs in de gym tegen kwam, was dat je altijd op één iets werkte. Een dag op je benen, daarna eens op je buik. Ik vond dat het gevarieerder kon en heb dus volledige body work-outs neergeschreven. Bovendien zijn mijn oefeningen origineel en soms zelfs ludiek.”

Bij elke work-out hoort een Spotify-muzieklijst. Ook zijn er aangepaste oefeningen voor vrouwen die net bevallen zijn of voor mensen met kwaaltjes. Allemaal met één doel: een goeie conditie kweken en extra spieren aanmaken. En je verliest er nog eens gewicht door ook.

RINGtv mag drie exemplaren van Hiit for Fit weggeven. Stuur een mailtje naar sport@ringtv.be en vermeld je naam en e-mailadres. Succes!